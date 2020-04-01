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إثيوبيا تعلن عن موعد ملء سد النهضة

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إثيوبيا تعلن عن موعد ملء سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساء اليوم الأربعاء، عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن رئيس الوزراء قوله إن أديس أبابا ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وصرح رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء السد، بأن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة.

وأكد أن شعبه يولي مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة.

وأفاد سيليشي بيكيليوزير وزير المياه والري والطاقة، بأن المشروع الذي أطلق منذ 9 سنوات، اكتمل حتى الآن بواقع أكثر من 72.4٪ ، مؤكدا أن الأعمال جارية فيه على قدم وساق.

وأضاف أنه وبمجرد اكتماله، سيكون "سد النهضة الإثيوبي الكبير" أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا.

المصدر: وكالة الأنباء الأثيوبية

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