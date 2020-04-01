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إيطاليا.. تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 110574

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إيطاليا.. تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 110574
Reuters / FLAVIO LO SCALZO
عملية تطهير صحي في شوارع مدينة ميلانو الإيطالية
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أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13155 شخصا.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 727 حالة ووصل إلى 13155 بعدما كان 12428 يوم الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 837 وفاة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بـ4782 حالة وبلغت 110574 بعد أن كانت 105792 مساء الثلاثاء.

وسجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 يوم الاثنين، فيما تماثل للشفاء 16847.

المصدر: RT + وكالات

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