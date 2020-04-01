 
مباشر

إيطاليا تمدد إغلاق كورونا إلى ما بعد عيد الفصح

أخبار العالم

إيطاليا تمدد إغلاق كورونا إلى ما بعد عيد الفصح
http://www.adnki.net/
الوزير روبيرتو سبيرانتسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkds

أعلنت إيطاليا صباح الأربعاء تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح انتشار جائحة كورونا، حتى الثالث عشر من أبريل الجاري، إلى ما بعد عيد الفصح.

إقرأ المزيد
إيطاليا.. أكثر من 11 ألف وفاة والأطباء يكافحون لإنقاذ المصابين بكورونا
إيطاليا.. أكثر من 11 ألف وفاة والأطباء يكافحون لإنقاذ المصابين بكورونا

وأعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، أن قرار الحكومة هو "التمديد حتى 13 أبريل، للحد من الأنشطة والتحركات".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية فرضت الحجر المنزلي في البلاد وغيره من القيود منذ 3 أسابيع، وكان من المتوقع أن ينتهي سريانه يوم الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين بالفيروس إلى 61.

وتوفي بفيروس كورونا ما يزيد عن 11500 شخص في إيطاليا منذ 21 فبراير الماضي، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم، في حين أصيب أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا