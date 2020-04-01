إيطاليا تمدد إغلاق كورونا إلى ما بعد عيد الفصح

أعلنت إيطاليا صباح الأربعاء تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح انتشار جائحة كورونا، حتى الثالث عشر من أبريل الجاري، إلى ما بعد عيد الفصح.

إقرأ المزيد

وأعلن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، أن قرار الحكومة هو "التمديد حتى 13 أبريل، للحد من الأنشطة والتحركات".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيطالية فرضت الحجر المنزلي في البلاد وغيره من القيود منذ 3 أسابيع، وكان من المتوقع أن ينتهي سريانه يوم الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين بالفيروس إلى 61.

وتوفي بفيروس كورونا ما يزيد عن 11500 شخص في إيطاليا منذ 21 فبراير الماضي، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم، في حين أصيب أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية