دبلوماسي أمريكي: تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة مع كورونا.. انتظروا سوريا ولبنان والعراق!

استغرب السفير الأمريكي الأسبق لدى البحرين آدم إيريل، أن يعتقد العالم بأن مدينة نيويورك لديها مشكلة حقيقية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية ستظهر في مناطق أخرى.

إقرأ المزيد

وقال إيريل في تغريدة له على صفحته في "تويتر": "إن كنتم تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة، فانتظروا فقط حتى يضرب فيروس كورونا الجديد الملايين من النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان والعراق واليمن وكينيا وغزة".

ووصف هذه الدول بأكثر المناطق "كثافة سكانية على الأرض والتباعد الاجتماعي مستحيل وتعاني من فشل بجهود التعقيم والرعاية الصحية بأدنى مستويات.. إنها قنابل موقوتة".

وتأتي تغريدة إيريل، الذي شغل منصب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، كتعليق على تغريدة للجنة الصليب الأحمر في نيويورك، والتي قالت فيها: "الانتصار على الجائحة يكمن فقط عندما تجتمع الدول والوسائل والموارد معا لاحتواء ومحاربة انتشار الفيروس.. هذا هو الطريق الوحيد للسير قدما".

وأعلنت السلطات الصحية في نيويورك أمس الثلاثاء، أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في المدينة تجاوز الـ1000 شخص.

وبحسب أحدث البيانات، بلغ إجمالي الوفيات 1096 بين 41771 مصابا تم تسجيلهم في المدينة، فيما نقل 8549 مريضا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر: RT