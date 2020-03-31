"كريستيان ديور" تبدأ إنتاج الكمامات لدعم جهود محاربة كورونا

أعلنت دار "كريستيان ديور" الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية الثلاثاء، أن إحدى وحداتها بدأت في إنتاج الكمامات الطبية إسهاما منها في رفد جهود مكافحة كورونا.

وستنتج "ديور" المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش)، كماماتها في مصنع في بريتاني شمالي فرنسا، والذي عادة ما ينتج ملابس أطفال راقية، على أن توكل للمتطوعين مهمة العمل في المشغل المذكور.

وقالت دار الأزياء، إنه "سيتم التبرع بالكمامات للعاملين في وظائف رئيسية مثل النقل أو توزيع الأغذية"، علما أن جميع مواقع الإنتاج الأخرى التابعة لـ"ديور" أغلقت بسبب كورونا.

المصدر: "رويترز"