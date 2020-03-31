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"ملك الموت" في سوق خرمشهر بإيران - فيديو

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Reuters Wana News Agency
الإجراءات الوقائية في إيران
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استعانت بلدية مدينة خرمشهر جنوب غرب إيران بأشخاص يرتدون زيا أسود اللون ويحملون المناجل لتخويف المواطنين من أثر فيروس كورونا.

وأشار المسؤولون عن الفعالية، إلى أنها تأتي لإخافة الأهالي حتى لا يخرجوا من منازلهم، ويبقوا في الحجر الصحي، بعد تفشي الوباء في البلاد بصورة كبيرة.
وأظهر مقطع "فيديو" أفرادا يرتدون زي "ملك الموت"، وكتبوا لافتات تقول: "التزم بيتك".

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 44606، منهم 3703 حالة حرجة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2898.

وأكدت الوزارة أن حالات التماثل للشفاء حتى الآن وصلت إلى 14656 شخصا.

المصدر: RT

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