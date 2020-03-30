كورونا.. مكتب نتنياهو يعلن نتائج تحليل فحصه وعائلته والمقربين منه

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتائج تحاليل كورونا لديه، جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم إصابته بالمرض.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي في بيان نشره مساء اليوم الاثنين، إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الوزراء وأفراد عائلته والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "مع ذلك، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو في الحجر الصحي حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وسبق أن أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.

وجرى ذلك بعد أن أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين، ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وسجلت في إسرائيل حتى مساء اليوم الاثنين، حسب بيانات وزارة الصحة، 4695 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينهم 16 حالة وفاة.

المصدر: RT