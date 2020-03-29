ترامب يطالب المستشفيات بعدم الاحتفاظ بأجهزة زائدة للتنفس الاصطناعي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفيات باحتكار أجهزة التنفس الاصطناعي، مطالبا تلك التي تملك عددا زائدا منها ولا تستخدمها، بالتخلي عنها لصالح الجهات المحتاجة إليها.

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وأضاف ترامب الأحد، أن بلاده ستنتج تلك الأجهزة خلال الأيام الـ100 القادمة أكثر بثلاث مرات مما تصنعه منها عادة في عام واحد.

وأشار ترامب إلى أن وتائر الإنتاج ستتوقف على مدى استعداد الشركات التي سيطلب منها أو سيجبرها على ذلك بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، للاستجابة للطلبات الفيدرالية.

وأشاد الرئيس الأمريكي بشركة "جنرال موتورز" قائلا إنها تجهد من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن انتقد ترامب "جنرال موترز" بشدة لمماطلتها في تصنيع أجهزة التنفس، مطالبا إياها وشركة "فورد" بالإسراع في توفير الأجهزة.

ولجأ لاحقا إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإرغام "جنرال موتورز" وغيرها من شركات القطاع الخاص، على "قبول وتنفيذ وإيلاء الأولوية للعقود الفيدرالية لأجهزة التنفس".

المصدر: وكالات + RT