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الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

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الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا
Reuters AS/
تدابير احترازية ضد كورونا في الصين
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قال مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفش ثانية.

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وأضاف فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، ما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفش جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

المصدر: وكالات

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