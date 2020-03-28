حاكم ولاية نيويورك: انخفاض عدد مرضى كورونا في المستشفيات إلى نحو 840 بعد أن تجاوز الألف أمس

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أن عدد مصابي كورونا في المستشفيات، انخفض إلى 847 بعد أن كان 1154 أمس الخميس.

وأضاف كومو في حديث للصحفيين: "لقد قمنا بمكافحة فيروس كورونا منذ يوم تفشيه الأول، ونحن نراقب مدى تأثيره... لا يمكن هزيمته بمجرد الدفاع، يجب أن نهاجم أيضا".

ولفت كومو إلى أن الرئيس ترامب وافق على بناء 4 مستشفيات مؤقتة في مدينة نيويورك، ما من شأنه توفير 4 آلاف سرير إضافية.

المصدر: "رويترز"