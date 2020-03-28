الأردن .. إخلاء المحجورعليهم بسبب كورونا بالبحر الميت وعمان

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه سيتم إخلاء المتواجدين في الحجر الصحي بالبحر الميت وعمان، اعتبارا من الاثنين.

وأكد العضايلة، خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليوم السبت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الإخلاء سيتم وفق خطّة مدروسة، تعتمد على تاريخ بدء الحجر للجميع، والتأكّد من عدم إصابة أي منهم.

وأوضح أن الوضع بشكل عام في الأردن تحت السيطرة، شاكرا المواطنين المتعاونين مع اجراءات الحظر، رغم "وجود حالات مؤسفة شوهدت ليل أمس".

وأشار إلى أن خرق حظر التجول خطر على الصحة ويؤدي لإطالة الأزمة ومدة رفع حظر التجول، مؤكدا أنه تم توقيف موظف رسمي بعد تزويره أحد التصاريح وتسريبه وثائق رسمية تتيح خرق الحظر.

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وأوضح أنه تم تخصيص حساب للأسر التي انقطع دخلها نتيجة حظر التجول ويقبل التبرعات النقدية وسيتم نشر رقمه عبر المنصات الرسمية للحكومة، كما تم اطلاق منصة "مونة" لإيصال السلع إلى المنازل في جميع محافظات المملكة.

وأشار إلى أنه تم تعميم دليل صحي شامل يتوجب تنفيذه خلال عمليات التوصيل.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية