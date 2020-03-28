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روحاني: خصصنا 20% من الموازنة العامة لمكافحة كورونا

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روحاني: خصصنا 20% من الموازنة العامة لمكافحة كورونا
Reuters OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE
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صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن حكومته خصصت 20% من الموازنة العامة لمكافحة كورونا، مؤكدا أن نظام البلاد الصحي قوي ومستعد لتقديم الخدمات حتى مع تصاعد أزمة كورونا.

وقال روحاني في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم تخصيص 100 ألف مليار تومان (6,66 مليار دولار) أي 20% من الموازنة، على الرغم من العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن "المجتمع الإيراني هادئ ومشافينا مجهزة بكل ما يلزم لمكافحة فيروس كورونا على الرغم من العقوبات الأمريكية وهو ما قد يثير دهشة دول العالم".

وأضاف: "لسنا من الدول التي تترك المرضى في ممرات المشافي أو تضع جثامين الموتى في ثلاجات متنقلة"، موضحا أن الحكومة تدفع 90% من تكاليف علاج المصابين بكورونا.

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وجدد روحاني الدعوة للمواطنين إلى البقاء في مدنهم وتجنب السفر إلى المدن الأخرى، والتعامل بوعي مع قوات الشرطة المنتشرة عند مداخل ومخارج المدن، محذرا من أن السلطات ستتعامل بحزم مع كل من ينتهك الإجراءات الجديدة.

وأعلنت طهران أمس الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 32332 شخصا، والوفايات إلى 2378، فيما تماثل 11133 شخصا  للشفاء.

المصدر: RT

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