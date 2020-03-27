"رويترز": ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا إلى 759

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 759.

وقالت السلطات في المملكة إن 759 شخصا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاع نسبته 31٪ مقارنة بيوم الخميس 26 مارس، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة.

وأضافت أن التحاليل أثبتت إصابة 14579 شخصا..

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

المصدر: وكالات