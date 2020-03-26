كورونا.. ترامب يسعى لنشر الجيش على الحدود الشمالية وكندا تحذر

أفاد مسؤولان في الحكومة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب، يسعى لإرسال الجنود إلى الحدود مع كندا لدعم العمليات الحدودية هناك، تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين اللذين لم يكشفا عن هويتهما قولهما إنه من المتوقع أن يرسل البنتاغون 1000 جندي إلى الحدود الشمالية من أجل دعم جهود حماية الحدود، فضلا عن إرسال مئة جندي إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك.

في المقابل، قالت الحكومة الكندية اليوم الخميس، إنه لا ينبغي على ترامب أن ينشر الجيش على طول الحدود بين البلدين، واصفة هذه الخطوة بأنها "غير ضرورية" لمواجهة تفشي الفيروس، كما حذرت من أنها قد تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: "رويترز"