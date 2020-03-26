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ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث بعد تفشي كورونا

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ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث بعد تفشي كورونا
Reuters /FW1F/Toby Chopra
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث، ما من شأنه أن يمهد الطريق للتمويل الفدرالي وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

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وأعلن ترامب أمس الأربعاء حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، ووصف ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا بـ"الكارثة الكبرى".

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1031 حالة، فيما بلغ عدد الذين ثبتت إصابتهم بالوباء إلى 68 ألفا و572 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الوباء، فيما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة 280 شخصا بالفيروس.

المصدر: وكالات

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