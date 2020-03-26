تسجيل 157 وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234"، لافتة إلى "ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 10457".

وأضاف البيان أنه "تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 50 مليون و 821 ألف مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة".

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

المصدر: RT