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تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية

8 دول تدعو الأمم المتحدة لرفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة كورونا

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8 دول تدعو الأمم المتحدة لرفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة كورونا
Reuters
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طالبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى"المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

المصدر: إنترفاكس

 

 

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