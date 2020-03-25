فيروس كورونا يكتمل ظهوره في الأمريكيتين

كشفت سلطات سانت كيتس ونيفيس، وهي أصغر دولة ذات سيادة في القارتين الأمريكيتين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في أراضيها، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة Observer هذا الخبر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة في سانت كيتس ونيفيس، التي بقيت حتى هذا الوقت، في منأى عن انتشار جائحة كورونا عبر الأمريكيتين.

وأوضحت الوزارة أن المصابين هما امرأة (57 عاما) ورجل (21 عاما) من المواطنين المحليين، عادا من الولايات المتحدة، وتم وضعهما في عزل.

المصدر: تاس