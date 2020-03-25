 
مباشر

فيروس كورونا يكتمل ظهوره في الأمريكيتين

أخبار العالم

فيروس كورونا يكتمل ظهوره في الأمريكيتين
YouTube
سواحل سانت كيتس ونيفيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/niqh

كشفت سلطات سانت كيتس ونيفيس، وهي أصغر دولة ذات سيادة في القارتين الأمريكيتين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في أراضيها، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة Observer هذا الخبر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة في سانت كيتس ونيفيس، التي بقيت حتى هذا الوقت، في منأى عن انتشار جائحة كورونا عبر الأمريكيتين.

وأوضحت الوزارة أن المصابين هما امرأة (57 عاما) ورجل (21 عاما) من المواطنين المحليين، عادا من الولايات المتحدة، وتم وضعهما في عزل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا