كورونا.. تسجيل 683 وفاة جديدة في إيطاليا وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 7503

أعلنت إيطاليا اليوم الأربعاء، إن 683 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7503.

وقالت السلطات الرسمية إن عدد المصابين في إيطاليا ارتفع إلى 74386 مصابا، شفي منهم 9362.

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد أفادت بأن 296 شخصا توفوا في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة إلى 4474، كما يعكس الرقم انخفاضا في عدد حالات الوفاة مقارنة بيوم الثلاثاء الذي سجل فيه الإقليم 402 وفاة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 440 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 20 ألفا، فيما تعافى أكثر من 110 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: RT + وكالات