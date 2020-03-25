بعد المراهق الأمريكي.. كورونا يحصد روح شابة بريطانية لم تكن تعاني من مشاكل صحية

توفيت شابة بريطانية (21 سنة) لم تكن تعاني من مشاكل صحية سابقة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي صن" اليوم الأربعاء.

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ويأتي وفاة الشابة البريطانية بعد يوم من إعلان السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن وفاة مراهق أصيب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة تسجل في الولايات المتحدة لدى شخص يقل عمره عن 18 عاما.

ويرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبب الفيروس المستجد بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

المصدر: وكالات