الجسر الجوي الروسي مستمر بنقل المساعدات إلى إيطاليا للقضاء على "كورونا"

أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء ، بأن طائرة أخرى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وهي الطائرة الـ 15، قد وصلت إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة وباء فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بهذا الشأن: " قامت طائرة أخرى، وهي الطائرة الخامسة عشرة، من طراز"إليوشين – 76" من سلاح طيران النقل العسكري التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية ، بإيصال معدات ومستلزمات طبية لمكافحة "كوفيد-19"، تضم معدات التشخيص ومواد التطهير إلى قاعدة "براتيكا دي ماري" الجوية الإيطالية (30 كيلومترا جنوب غرب روما) "​​​.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا، وقد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 743 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، السبت الماضي، استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة للجانب الإيطالي على الفور في مكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.

المصدر: سبوتنيك