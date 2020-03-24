"بلومبرغ": مستشارة وزير الطاقة الأمريكي ستعمل في الرياض على أساس دائم

أفادت وكال "بلومبرغ" الإخبارية بأن فيكتوريا كوتس، كبيرة مستشاري وزير الطاقة الأمريكي، تتوجه إلى السعودية للعمل هناك على أساس دائم.

إقرأ المزيد

وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن قررت إرسال كوتس إلى الرياض على خلفية الخلافات المستمرة بين روسيا والسعودية حول أسعار النفط.

ولم تكشف "بلومبرغ" عن مواعيد وصول المسؤولة الأمريكية إلى المملكة، مع العلم بتقليص عدد الرحلات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب وباء كورونا.

وتشير الوكالة إلى أن عمل كوتس في السعودية سيتيح لولايات المتحدة "وجودا إضافيا في المنطقة" وسط استمرار "الحرب حول أسعار النفط" بين روسيا والولايات المتحدة.

وأمس الاثنين، صرح وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، لـ "بلومبرغ" بأن واشنطن تنظر إلى إقامة تحالف نفطي مع السعودية بمثابة أحد الخيارات المطروحة، لكنها لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد بعد.

وأشار إلى أن إقامة تحالف مع السعودية هي "فكرة من بين الأفكار الكثيرة" التي تناقشها الأوساط السياسية في واشنطن.

وانهارت أسعار النفط بعد أن أخفقت روسيا والسعودية، أثناء محادثات "أوبك+" في فيينا، يوم 6 مارس، في التوصل إلى تفاهم حول تمديد الاتفاق المعمول به ضمن المجموعة إلى ما بعد الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

المصدر: إنترفاكس