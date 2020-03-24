البنتاغون: تفشي كورونا قد يستمر لأشهر

رجح كبار المسؤولين في البنتاغون أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يستمر لأشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا بحاجة إلى خطة محسوبة لعدة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للقيام بذلك"، وذلك ردا على سؤال حول الفترة المحتملة التي سيستمر خلالها انتشار الفيروس والتي سيواصل خلالها البنتاغون جهوده لمحاربة الفيروس.

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وأضاف الوزير: "أنا على قناعة بأنه في نهاية المطاف سنتجاوز ذلك بعد عدة أشهر".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، إنه من غير الواضح لأي فترة سيستمر انتشار الفيروس.

وأضاف أن تجربة الدول الأخرى تدل على أن الفيروس قد يستمر حتى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن تجربة الولايات المتحدة في هذا المجال قد تكون مماثلة لتلك الدول أو مختلفة عنها على حد سواء.

المصدر: رويترز