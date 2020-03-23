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الصحة العالمية: وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع

أخبار العالم

Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS
Reuters
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا.

وفي تصريح صحفي، قال المدير العام إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من كل دول العالم تقريبا.

ودعا غيبريسوس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. وقال مدير المنظمة بهذا الخصوص إن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".

المصدر: رويترز

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