برلين: ميركل خضعت لفحص خاص بفيروس كورونا وننتظر النتائج

أكدت الحكومة الألمانية خضوع المستشارة أنغيلا ميركل لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة.

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وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرت، في تصريح صحفي: "المستشارة تشعر أنها بحالة جيدة، وهي انضمت اليوم إلى جلسة للحكومة عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف زايبيرت: "هي أجرت اليوم فحصا لفيروس كورونا، ننتظر الآن النتيجة وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وامتنع المتحدث باسم الحكومة الألمانية مع ذلك ذكر الموعد المرتقب لوصول نتائج الفحص.

وسبق أن أفاد زايبيرت بأن ميركل دخلت الحجر الصحي المنزلي بعد أن تبين أن الطبيب، الذي أعطى تطعيما للمستشارة، مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

بدوره، قال هيلغه براونمدير، مدير مكتب المستشارة الألمانية، إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع الطبيب الذي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.

المصدر: وكالات