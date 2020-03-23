كورونا.. تسجيل أول وفاة في نيجيريا

أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المركز في تغريدة أن المتوفي رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري، وكان يخضع للعلاج الكيمياوي.

ويوم أمس الأحد، أعلن الاتحاد الإفريقي، إصابة 1268، ووفاة 39 شخصا بالفيروس بعموم القارة السمراء.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.

المصدر: وكالات