حكومة إسبانيا تنوي تمديد حالة الطوارئ ومنع دخول معظم الأجانب في ظل أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن حكومته قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد على خلفية أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه هذا الطلب إلى البرلمان.

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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "الحكومة ستواقف على تمديد نظام التأهب القصوى في كافة أراضي البلاد حتى 11 أبريل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن قناعته بأن البرلمان سيؤيد هذا الإجراء، الذي يجري تطبيقه منذ 14 مارس ويشمل فرض قيود واسعة على التنقلات ويمنع سكان البلاد من مغادرة بيوتهم باستثناء حالات تعتبر بالغة الأهمية.

كما أفاد بأن حكومته تنوي فرض حظر على الدخول إلى البلاد بحق القادمين من "الدول الثالثة"، مبينا أن هذا الإجراء سيعمل لـ30 يوما ولن يشمل المواطنين الإسبان العائدين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، كما سيستثنى منه حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.

وتعتبر إسبانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وسجلت في أراضي البلاد حتى مساء الأحد 28603 مصابا، بينهم 1736 متوفيا.

المصدر: وكالات