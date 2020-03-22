 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476

حكومة إسبانيا تنوي تمديد حالة الطوارئ ومنع دخول معظم الأجانب في ظل أزمة كورونا

أخبار العالم

حكومة إسبانيا تنوي تمديد حالة الطوارئ ومنع دخول معظم الأجانب في ظل أزمة كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhv8

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن حكومته قررت تمديد حالة الطوارئ في البلاد على خلفية أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه هذا الطلب إلى البرلمان.

إقرأ المزيد
إسبانيا.. 400 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم
إسبانيا.. 400 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "الحكومة ستواقف على تمديد نظام التأهب القصوى في كافة أراضي البلاد حتى 11 أبريل".

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن قناعته بأن البرلمان سيؤيد هذا الإجراء، الذي يجري تطبيقه منذ 14 مارس ويشمل فرض قيود واسعة على التنقلات ويمنع سكان البلاد من مغادرة بيوتهم باستثناء حالات تعتبر بالغة الأهمية.

كما أفاد بأن حكومته تنوي فرض حظر على الدخول إلى البلاد بحق القادمين من "الدول الثالثة"، مبينا أن هذا الإجراء سيعمل لـ30 يوما ولن يشمل المواطنين الإسبان العائدين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، كما سيستثنى منه حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.

وتعتبر إسبانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وسجلت في أراضي البلاد حتى مساء الأحد 28603 مصابا، بينهم 1736 متوفيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا