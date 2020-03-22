أردوغان للأتراك: أبناء شعبي العزيز اطمئنوا..

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك للاطمئنان، مؤكدا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل من أجل خدمتهم لتجاوز الأزمة الصحية التي تسبب بها فيروس كورونا على نطاق عالمي.

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وقال أردوغان في كلمة مصورة، نشرت أمس السبت على الصفحات الرسمية له في مواقع التواصل الاجتماعي: "أبناء شعبي العزيز، اطمئنوا.. دولتنا بكافة مؤسساتها، على رأس عملها، وفي خدمتكم".

وأضاف: "إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة معا، وما عليكم إلا الإلتزام بالقواعد والتعليمات، ولا بد لنا من مواصلة البقاء في منازلنا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن ارتفاع الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 21، والإصابات إلى 947، بعد تسجيل 277 حالة جديدة.

واتخذت الحكومة التركية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقييد انتشار الفيروس، فيما استنفرت كافة أجهزة الدولة الصحية لتقديم الخدمات اللازمة.

وأصاب كورونا أكثر من 300 ألفا حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

Aziz vatandaşlarım,



Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde.



Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. pic.twitter.com/uzCLNU0uzC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2020

المصدر: الأناضول