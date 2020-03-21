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يدعو لاستخدامهما ضد كورونا.. ترامب يذكر دواءين "قد يغيران سير تاريخ الطب"  

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يدعو لاستخدامهما ضد كورونا.. ترامب يذكر دواءين
Reuters Shannon Stapleton
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الدواء المضاد للملاريا، "هيدروكسي كلوروكوين"، قد يمثل أساس لقاح ضد "COVID-19"، ورأى أنه وفي مجموعة مع "أزيثرومايسين" قد يغير سير تاريخ الطب.

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وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الجمعة: "تتوفر لدى هيدروكسي كلوروكوين وأزيثرومايسين، حال استخدامهما في مجموعة واحدة، إمكانية حقيقية لكي يكونا من أكبر العوامل المغيرة للعبة في تاريخ الطب".

وأضاف ترامب: "آمل في أن يتم بدء استخدامهما سوية فورا (الدواء الأول يعمل بشكل أفضل في مجموعة مع الثاني، حسب المجلة الدولية للعوامل المضادة للميكروبات). الناس يتوفون، تحركوا بسرعة، وليبارك الرب الجميع!".

كما اعتبر ترامب أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قامت بعمل ضخم حتى اليوم لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، معربا عن شكره لها.

وقال ترامب مرارا في الأيام الماضية إنه يعتبر هذه المجموعة العقارية فعالة ضد فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية رسميا أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا سريريا للعلاج من العدوى، على الرغم من انتقادات موجهة إلى هذه المبادرة من بعض الخبراء المختصين.

المصدر: RT

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