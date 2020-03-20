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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 184

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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 184
Reuters Hannah McKay
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إنجلترا إلى 177 شخصا.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة البريطانية، سجلت في المملكة المتحدة 3269 إصابة بفيروس كورونا، شفي منهم 65 شخصا.

وأكدت خدمة الصحة الوطنية البريطانية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 50 و99 عاما، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى.

المصدر: رويترز + RT

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