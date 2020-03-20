ألمانيا.. فرض عزل شامل على بافاريا بسبب كورونا

أعلنت سلطات ولاية بافاريا الألمانية عن فرضها قيودا صارمة على تحركات المواطنين والأنشطة الاجتماعية إثر "ارتفاع دراماتيكي" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها.

وأكد رئيس حكومة بافاريا، ماركوس سودر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز الولاية بمدينة ميونيخ، أن السلطات المحلية قررت تقييد خروج المواطنين بشكل جذري في أكبر ولاية ألمانية، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وأوضح سودر أنه لن يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا لأسباب وجيهة، بما يشمل العمل والتسوق الضروري والذهاب إلى المستشفى والصيدلية ومساعدة الآخرين وزيارة شركاء الحياة وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك حصرا للشخص بمفرده أو بمرافقة أفراد يقيمون معه في نفس المنزل.

وأشار رئيس الحكومة المحلية إلى أن القيود الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل القادم ولمدة أسبوعين، تضم أيضا إغلاق المطاعم وحظر التجمعات في الشوارع، مضيفا: "لا نغلق على البافاريين لكننا نقلص الأنشطة الاجتماعية حتى مستوى الصفر تقريبا".

وتحل ألمانيا حاليا في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بـ44 حالة وفاة ونحو 16.3 ألف حالة إصابة مؤكدة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

المصدر: دوتشيه فيليه + فرانس برس