جنوب إفريقيا.. 50 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 200 مصاب

أعلنت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى أكثر من 200 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي، اليوم الجمعة للصحفيين تسجيل 52 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 202.

وبين تلك الحالات الجديدة، سجلت سلطات جنوب إفريقيا أولى الإصابات في إقليم فري ستيت.

المصدر: رويترز