الهند تعدم أربعة مغتصبين شنقا

نفذ حكم الإعدام شنقا في الهند فجر اليوم الجمعة بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية 2012.

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وقال مدير سجن تيهار في الهند، سانديب غويل: "نفذ حكم الإعدام شنقا في الساعة 5.30 صباحا بحق كل من موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا و أشكاي ثاكور".

وقد أدينت هذه المجموعة في الأول من فبراير لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ، الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وقد تناوب الأربعة على الاعتداء جنسيا على الشابة مستخدمين قضيب حديد في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلا، ثم ألقوا بها على قارعة الطريق. وتوفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات جراء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

وجراء الحادثة اندلعت تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ما أدى إلى تركيز الضوء على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على مثل هذه الجرائم.

المصد: أ ف ب