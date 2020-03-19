فرار مجموعة سجناء من الحبس غرب إيران خلال عمل الشرطة على إحصائيات العفو

تمكن أكثر من عشرين سجينا غرب إيران، اليوم الخميس، من الفرار من حبسهم، مستفيدين من تركيز عناصر الشرطة اهتماماهم على وضع الإحصائية الخاصة بالعفو الذي أعلنته السلطات مؤخرا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 20 سجينا حبسوا في سجن بارسيلون بمدينة خرم آباد غرب إيران نجحوا في الفرار من السجن وتواروا عن الأنظار.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر وصفتها بالمحلية أن الحادثة وقعت عصر الأربعاء والأوضاع في سجن بارسيلون تحت السيطرة، مشيرة إلى أن قوات الأمن والشرطة تنتشر في محيطه.

وأوضح نائب حاكم محافظة لورستان للشؤون الأمنية والسياسية، محمود ثميني، أن عدد السجناء الذين نجحوا في الفرار يبلغ 23 شخصا.

وذكر ثميني أنهم فروا أثناء عمل الشرطة على إحصائيات للإفراج عن السجناء الذين شملهم العفو الصادر مؤخرا، وأفاد بأنه تم إطلاق الرصاص على السجناء أثناء فرارهم ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من بينهم، كما تم اعتقال آخر.

وأكد المسؤول الإيراني أن الشرطة تعمل حاليا على البحث عن الفارين، معتبرا أن هؤلاء السجناء لا يشكلون خطرا على المواطنين ومحكومياتهم كانت لا تتجاوز العام.

وسبق أفرجت السلطات القضائية بشكل مؤقت عن 85 ألف سجين في البلاد ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون، بينما أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أمرا بالإفراج عن 10 آلاف سجين بمناسبة حلول عيد النوروز، نصفهم من السجناء الأمنيين والسياسيين.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية