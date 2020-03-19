ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا 2801 حالة في يوم واحد

قال معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة أو ما يعادل نحو الثلث خلال يوم واحد.

وكتب المعهد على موقعه الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة بينما توفي 20.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن مكافحة "COVID-19"، تتطلب التضامن مثل أوقات الحرب.

وناشدت ميركل جميع المواطنين المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

المصدر: رويترز