وزراء صحة سابقون لروحاني: أوضاع البلاد خطيرة بسبب كورونا ولا بد من إجراءات أكثر صرامة

قال وزراء صحة سابقون في رسالة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن أوضاع البلاد خطيرة بسبب فيروس كورونا، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأكد 5 وزراء صحة إيرانيين سابقين في رسالتهم على ضرورة التصدي لحركة التنقل داخل المدن وبينها وإلا ستكون البلاد أمام وضع كارثي.

كما دعوا روحاني إلى إغلاق الأماكن غير الضرورية لمدة أسبوعين على الأقل، وإلى اتخاذ قرار بتعطيل الأنشطة التجارية وإجراءات صارمة في الأسواق والمتاجر.

وحذر الوزراء من أنه في حال استمر الوضع الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من حالات الوفاة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت وزارة الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في البلاد يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

المصدر: RT