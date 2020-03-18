كورونا.. فيديو يربط بين فرنسا وصناعة الفيروس وانتشاره بالصين يثير الجدل

سارع الاتحاد الأوروبي ووسائل إعلام عالمية لقطع الطريق أمام شائعات كورونا، وذلك إثر انتشار فيديو يزعم أن منشأ الفيروس المستجد الذي اكتشف في الصين، هو معهد باستور الفرنسي.

وعقب انتشار الفيديو أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمن، بیتر ستانو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد أطلق موقعا إلكترونیا لمواجھة التضلیل المتعمد حول الوباء.

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وحذر الاتحاد من إثارة الذعر بین المواطنین بسبب انتشار المعلومات المضللة عن أزمة تفشي فیروس كورونا المستجد، مناشدا وسائل الإعلام الأوروبیة تحمل مسؤولیاتھا وتوعیة الجمھور.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية على صفحتها الخاصة بمكافحة الأخبار الزائفة مقالا بعد انتشار مقطع فيديو على "فيسبوك" حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صاحب الفيديو قد أفاد بأن كورونا المستجد قد تم إنشاؤه من قبل معهد باستور ونال براءة اختراع في العام 2004، إلا أن "أ ف ب" أكدت أن ما ينشر خاطئ، وأن التقرير الذي يتم تداوله يتعلق بنوع آخر من فيروس كورونا.

هذا واستند الشخص الذي تحدث في مقطع الفيديو إلى وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لمكتب البراءات الأوروبي، تتضمن بحثا مفصلا عن سلالة جديدة من كورونا مرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس).

جدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية أوضحت أن تسجيل براءة اختراع لفيروس لا يعني أنه قد تم إنتاجه فعلا.

RT

المصدر: RT + وكالات