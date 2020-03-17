كورونا.. إسرائيل تحجر على مستوطنة بأكملها

أهابت السلطات الإسرائيلية بسكان مستوطنة موديعين في الضفة الغربية المحتلة البقاء في منازلهم قدر الإمكان، بعد تشخيص إصابة 10 أشخاص دفعة واحدة من سكانها بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بلدية المستوطنة قولها: "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

بدورها، قالت "هيئة البث" الإسرائيلية، إن "هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في الحي الاستيطاني، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه".

وأضافت: "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".

المصدر: "معا" + وكالات إسرائيلية