إيران.. 31 جريحا إثر إطلاق مفرقعات نارية لمناسبة "أربعاء سوري"

أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني مجتبى خالدي عن إصابة 31 شخصا حتى الساعة، إثر إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ"أربعاء سوري"، وهي آخر ليلة أربعاء من العام الفارسي.

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ولفت خالدي إلى أن 7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم.

وكان قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي شدد على أن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات والتجمعات مساء اليوم في العاصمة الإيرانية.

ويحتفل الإيرانيون اليوم، بتقليد سنوي يسمى بـ"أربعاء سوري"، والذي يصادف في الأسبوع الأخير من السنة الفارسية، حيث يشعل المحتفلون النيران في الشوارع والأزقة ويتجمعون حولها ويطلقون المفرقعات والألعاب النارية، ما يؤدي سنويا إلى مقتل وجرح العشرات.

ووصفت هيئة الطوارئ الإيرانية في طهران الاحتفالات لهذا العام بالخطيرة، نظرا لتفشي فيروس كورونا، ودعت المواطنين إلى قضاء هذه المناسبة في بيوتهم.

المصدر: RT