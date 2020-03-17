وزير الاقتصاد الألماني يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا حتى نهاية مايو

ذكر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتمايير، أنه يتوقع أن تستمر الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو 2020.

وقال ألتمايير، في تصريح لشبكة "RTL" الألمانية، نشر صباح اليوم الثلاثاء: "أتوقع أننا سنكون مضطرين لمواجهة التداعيات (الناجمة عن الفيروس) على مدار شهري أبريل ومايو".

وأوضح وزير الاقتصاد الألماني، أنه يتوقع أن يكون هناك "عدد كبير للإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

وتابع ألتمايير: "لهذا السبب لا أوصي أحد بالرهان على أن هذا الوضع سينتهي بعد مرور 8 أيام".

وسجلت في العالم حتى صباح الثلاثاء 183062 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 79891 وفاة، فيما ضرب التفشي، الذي تسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة عالميا، نحو 150 دولة.

المصدر: رويترز + وكالات