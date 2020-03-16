بسبب كورونا.. انخفاض مستويات تلوث الهواء في إيطاليا والصين (فيديو)

كشفت صور الأقمار الصناعية، أن تلوث الهواء في شمالي إيطاليا والصين، قد انخفض بشكل حاد بعد أن أجبر كورونا على الحد من النشاط البشري، رغم أنه تسبب بمقتل الآلاف في البلدين.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" صورا التقطتها الأقمار الصناعية لأوروبا وشمال إيطاليا، تظهر انخفاضا ملحوظا في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من محطات توليد الطاقة والسيارات والمصانع.

كما وجد العلماء أن فيروس كورونا الجديد قضى على ما لا يقل عن ربع انبعاثات الصين من الغازات الدفيئة المدمرة في أسبوعين فقط منتصف فبراير.

المصدر: RT + وكالات