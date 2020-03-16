وزير الداخلية الإيطالي السابق: نعم أعترف.. ذهبت وصديقتي للتسوق!

ردّ وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني على انتقادات وجهت إليه لتسوقه مع صديقته من دون قناع طبي ودون الالتزام بالمسافة الآمنة، بالقول: نعم أعترف تسوقت مع صديقتي.

وأثارت صورة للوزير الإيطالي السابق المثير للجدل وزعيم حزب الرابطة المعارض ماتيو سالفيني، وهو يتجول مع صديقته يدا بيد، ومن دون قناع طبي، أو التزام بمسافة أمان لا تقل عن متر واحد انتقادات حادة من خصومه السياسيين، وخاصة من قبل كليمنتي ماستيلا، عمدة مدينة بينيفنتو.



ووصف عمدة مدينة بينيفنتو سلوك السياسي الإيطالي ووزير الداخلية السابق بالمخزي، فيما هاجمه سياسي آخر هو ميشيل بوردو قائلا إنه يواصل سخريته من الإيطاليين، وهو يطالب أمام الكاميرات بإغلاق كل شيء، ثم يتجول في العاصمة من دون أي مبرر منطقي، متهما إياه بأنه "ينتهك القواعد التي تطبق بأشكال مختلفة على جميع المواطنين"، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

repubblica.it

ورد الوزير السابق المثير للجدل على منتقديه بالقول على حسابه في "فيسبوك": "نعم، أعترف ذهبت أمس مشيا على الأقدام للتسوق مع صديقتي. هل يمكن فقط لمن هم على اليسار الذهاب إلى هناك؟ أعترف أنني اشتريت الخبز والمعكرونة والحليب والجبنة الإيطالية.

يا من تجلس على اليسار (يقصد السياسيين اليساريين)، وفر الطاقة والأنفاس للتعامل مع الأشياء المفيدة لمواجهة الطوارئ".

المصدر: repubblica