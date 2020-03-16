"فارس": وفاة نائب في مجلس خبراء القيادة بإيران جراء فيروس كورونا
فارس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng9w
أفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي كلبايكاني توفي فجر اليوم الاثنين.
وكان آية الله بطحائي قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير مكتبه محمد جواد محمدي نوري السبت، إنه تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في مشفى "الشهيد بهشتي" في مدينة قم.
وأعلن مكتب آية الله بطحائي كلبايكاني، أنه توفي إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 79 عاما.
المصدر: فارس + RT