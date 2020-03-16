"فارس": وفاة نائب في مجلس خبراء القيادة بإيران جراء فيروس كورونا

أفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي كلبايكاني توفي فجر اليوم الاثنين.

وكان آية الله بطحائي قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير مكتبه محمد جواد محمدي نوري السبت، إنه تم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة في مشفى "الشهيد بهشتي" في مدينة قم.

وأعلن مكتب آية الله بطحائي كلبايكاني، أنه توفي إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: فارس + RT