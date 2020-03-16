كورونا.. تسجيل 12 إصابة جديدة في تركيا

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء الأحد، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 حالة.

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جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، الأحد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبية.

وأشار إلى أن 7 من المصابين الجدد جاؤوا من أوروبا، و3 من أمريكا.

وقال وزير الصحة التركي: "نحن قلقون بشأن ظهور حالات جديدة، من فضلكم لا تستقبلوا زوارا. اجتياز العائدين من الخارج للفحص الطبي الأولي لا يعني عدم وجود خطر.

وأدى تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى إجبار تركيا على تعليق الرحلات إلى بعض دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة.

واضطرت تركيا مساء الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل المقبل، حسبما أفاد العديد من وسائل الإعلام المحلية.

المصدر: وكالات