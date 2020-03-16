بايدن: سأختار امرأة نائبة لي

تعهد جو بايدن الطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، باختيار امرأة نائبة له إذا فاز بترشيح الحزب.

وقال بادين في المناظرة الرئاسية الحادية عشرة للحزب الديمقراطي يوم الأحد "إذا فزت بمنصب الرئيس، فإن حكومتي وإدارتي ستعكس حال البلاد، وأنا أتعهد بتعيين واختيار امرأة نائبة للرئيس".

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وأضاف: "يوجد عدد من النساء المؤهلات للاضطلاع بالرئاسة غدا. سأختار امرأة نائبة لي".

وتواجه جو بايدن، وبيرني ساندرز، المتصدر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء الأحد في أول مناظرة تلفزيونية ثنائية بينهما، جرت في مسرح شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بواشنطن، من دون جمهور بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"