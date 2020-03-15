مسؤول إيراني رفيع يفسر ظاهرة "هطول" الباذنجان من سماء طهران

فسر حميد رضا غودرزي نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، ظاهرة سقوط الباذنجان كالمطر من سماء طهران.

وقال غودرزي، إن الفيديوهات التي انتشرت اليوم وبشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الباذنجان يتساقط من السماء، كانت بفعل استخدام خدع سينمائية من قبل مواطن في العاصمة طهران.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المصمم الإيراني أمين تقي بور إيراني، الذي يعمل في الخدع السينمائية في هوليود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.

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وكان تقي بور قد زار طهران، بعد وفاة والده لكنه لم يتمكن من العودة بسبب تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: مراسل RT