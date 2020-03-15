زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس يحصل على تفويض الكنيست لتشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، حصل على تفويض "الكنيست" لتشكيل الحكومة.

وأوصى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان على غانتس لتشكيل الحكومة.

وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها ستدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف "أزرق - أبيض" لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يعمل غانتس منذ انتخابات الكنيست الثالثة التي جرت في الثاني من مارس، على بناء ائتلاف حاكم يستند على وجه الخصوص إلى دعم معظم المشرعين من قائمة المشتركة من خارج الحكومة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية