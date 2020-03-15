نتنياهو يخضع لفحص الكشف عن كورونا

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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وجاء في بيان عن مكتب نتنياهو أنه "وفقا لتعليمات نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والطوارئ، يخضع مستشارو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه لفحوص روتينية للكشف عن فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن أعراض الإصابة لم تظهر على أي أحد منهم قبل الخضوع للفحص.

وسجلت في إسرائيل حتى صباح اليوم الأحد، 200 إصابة بفيروس كورونا دون رصد أي حالات وفاة.

المصدر: RT