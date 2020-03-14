لمواجهة كورونا.. بريطانيا بصدد عزل المسنين 4 أشهر

أكد المحرر السياسي في قناة (آي.تي.في) البريطانية روبرت بيترسون، أن حكومة بلاده ستصدر تعليمات لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما بالانعزال وعدم المخالطة لمدة 4 أشهر لمواجهة كورونا.

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وقال إن "الحكومة ستطبق على الأرجح إجراءات التعبئة على غرار زمن الحرب، وذلك خلال الأيام الخمسة أو العشرين القادمة".

وأضاف، أن "الإجراءات الأخرى التي يجري التخطيط لها، تشمل السيطرة على الفنادق والمستشفيات الخاصة والمباني العامة لتحويلها إلى مستشفيات مؤقتة".

المصدر: "رويترز"