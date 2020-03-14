نتنياهو يعلن سلسلة من القرارات الاستراتيجية لمواجهة انتشار كورونا في إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها حكومته لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال نتنياهو في حديث متلفز إن المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية سيتم إغلاقها، مشيرا إلى أن المحال التي تبيع المواد الغذائية والأدوية، ومحطات الوقود والبنوك ستواصل عملها كالمعتاد.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين للاطمئنان، مخاطبا إياهم بأن "الغذاء والدواء في البلاد يكفيهم لسنوات ولا حاجة لأن يتهافتوا على المحال لشرائها".

كما أمر نتنياهو بمنع تجمع أكثر من 10 أشخاص، ومنع احتشاد أكثر من 100 شخص في أي مكان، كما طالب الإسرائيليين بالحفاظ على مسافة كافية بينهم على الأقل لمسافة متر.

وتضمنت القرارات أيضا اللجوء للعمل البيتي إذا لم تكن هناك ضرورة.

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وبخصوص وسائط النقل أكد نتنياهو أنها ستعمل بشكل مقلص مع ضرورة تطبيق التعليمات السابقة في ما يخص المسافة والتجمعات.

المصدر: RT